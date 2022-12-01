Bendrovių katalogas
Alphawave IP Atlyginimai

Alphawave IP atlyginimas svyruoja nuo $50,130 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $112,235 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Alphawave IP. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

Techninės įrangos inžinierius
Median $102K

ASIC inžinierius

Elektros inžinierius
$108K
Programų vadovas
$90.5K

Programinės įrangos inžinierius
$50.1K
Techninių programų vadovas
$112K
DUK

Didžiausią atlyginimą Alphawave IP gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $112,235. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alphawave IP yra $102,234.

