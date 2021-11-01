Bendrovių katalogas
Align Technology
Align Technology Atlyginimai

Align Technology atlyginimas svyruoja nuo $8,645 bendros metinės kompensacijos Grafikos dizaineris žemiausiame taške iki $257,280 Informacinių technologijų (IT) specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Align Technology. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L6 $147K
L7 $150K

Backend programinės įrangos inžinierius

Mechanikos inžinierius
Median $155K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $153K

Verslo analitikas
Median $120K
Produkto vadovas
Median $203K
Duomenų mokslininkas
Median $143K
Biomedicinos inžinierius
$79.6K
Duomenų analitikas
$184K
Finansų analitikas
$231K
Grafikos dizaineris
$8.6K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$257K
Teisiniai reikalai
$124K
Valdymo konsultantas
$142K
Rinkodara
$61.2K
Projektų vadovas
$256K
Kibernetinio saugumo analitikas
$101K
UX tyrinėtojas
$126K
