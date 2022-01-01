Directory delle Aziende
Alight Solutions
Alight Solutions Stipendi

L'intervallo di stipendi di Alight Solutions va da $31,286 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $221,100 per un Pajamų operacijos all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Alight Solutions. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $124K
Vadybos konsultantas
Median $103K
Verslo operacijų vadovas
$211K

Klientų aptarnavimas
$39.2K
Duomenų analitikas
$173K
Finansų analitikas
$142K
Žmogiškieji ištekliai
$31.3K
Rinkodaros operacijos
$117K
Produkto vadovas
$93.5K
Projektų vadovas
$84.6K
Atrankos specialistas
$67.7K
Pajamų operacijos
$221K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$188K
Sprendimų architektas
$199K
Techninis programų vadovas
$216K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Alight Solutions é Pajamų operacijos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $221,100. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alight Solutions é $123,500.

