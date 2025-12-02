Bendrovių katalogas
Vidutinė Įkūrėjas bendra kompensacija in United Arab Emirates Alaan įmonėje svyruoja nuo AED 244K iki AED 341K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alaan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Alaan?

Didžiausias atlyginimų paketas Įkūrėjas pozicijai Alaan in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 340,854. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alaan Įkūrėjas pozicijai in United Arab Emirates yra AED 243,887.

