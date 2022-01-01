Bendrovių katalogas
Agora
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Agora Atlyginimai

Agora atlyginimas svyruoja nuo $59,013 bendros metinės kompensacijos Sprendimų architektas žemiausiame taške iki $160,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Agora. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $160K
Klientų sėkmė
$73.6K
Žmogiškieji ištekliai
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Sprendimų architektas
$59K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Agora gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $160,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Agora yra $111,440.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Agora

Susijusios bendrovės

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai