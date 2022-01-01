Directory delle Aziende
Aetna
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Aetna Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aetna va da $25,425 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $258,703 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aetna. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Duomenų mokslininkas
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Sveikatos informatika

Programų inžinierius
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Duomenų inžinierius

Aktuarijus
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Produkto vadovas
Median $201K
Informacinių technologijų specialistas
Median $102K
Buhalteris
$95.1K
Verslo analitikas
$101K
Verslo plėtra
$115K
Statybų inžinierius
$58.8K
Duomenų analitikas
$115K
Finansų analitikas
$82.6K
Vadybos konsultantas
$172K
Produkto dizaineris
$25.4K
Projektų vadovas
$98K
Pardavimai
$101K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$199K
Sprendimų architektas
$259K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aetna is Sprendimų architektas at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $258,703. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aetna is $124,355.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Aetna

Aziende correlate

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse