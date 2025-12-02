Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States ADP įmonėje svyruoja nuo $93.3K per year Associate Software Engineer lygiui iki $243K per year Principal Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $113K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ADP bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
ADP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (Infinity% per periodą)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.