Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija ADP įmonėje svyruoja nuo RON 87.5K iki RON 127K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ADP bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
ADP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (Infinity% per periodą)
