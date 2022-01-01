Bendrovių katalogas
7-Eleven
7-Eleven Atlyginimai

7-Eleven atlyginimas svyruoja nuo $13,345 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $189,750 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 7-Eleven. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $178K
Duomenų analitikas
Median $90K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $190K
Produkto dizaineris
Median $120K
Buhalteris
$13.3K
Verslo analitikas
$86.4K
Žalos ekspertas
$99.5K
Klientų aptarnavimas
$37.7K
Duomenų mokslininkas
$126K
Finansų analitikas
$98.5K
Techninės įrangos inžinierius
$131K
Žmogiškieji ištekliai
$119K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$32.2K
Rinkodara
$181K
Produkto dizaino vadovas
$156K
Projektų vadovas
$39.6K
Pardavimai
$45K
Sprendimų architektas
$127K
Rizikos kapitalo investuotojas
$15.7K
Didžiausią atlyginimą 7-Eleven gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $189,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 7-Eleven yra $119,400.

