Pinterest 급여

Pinterest의 급여는 최저 마케팅 오퍼레이션 연간 총 보상 $16,080부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $1,154,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Pinterest. 마지막 업데이트: 8/26/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

프로덕트 매니저
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
프로덕트 디자이너
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX 디자이너

영업
Median $204K

어카운트 매니저

테크니컬 프로그램 매니저
Median $265K
데이터 애널리스트
Median $300K
재무 애널리스트
Median $152K
프로젝트 매니저
Median $156K
UX 리서처
Median $275K
비즈니스 오퍼레이션
Median $213K
비즈니스 애널리스트
Median $152K
데이터 사이언스 매니저
Median $525K
마케팅
Median $261K
프로그램 매니저
Median $174K
인사
Median $160K
회계사
$715K

기술회계사

비즈니스 오퍼레이션 매니저
$176K
사업 개발
$157K
참모총장
$211K
기업 개발
$896K
고객 서비스
$56.5K
그래픽 디자이너
$196K
정보기술자 (IT)
$55.2K
법무
$117K
마케팅 오퍼레이션
$16.1K
파트너 매니저
$91.6K
프로덕트 디자인 매니저
$249K
리크루터
$76.2K
세일즈 엔지니어
$219K
토탈 리워드
$283K
벤처 캐피탈리스트
$159K
베스팅 일정

50%

1

33%

2

17%

3

주식 유형
RSU

Pinterest에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (12.50% 분기별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.25% 분기별)

  • 17% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (4.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Pinterest에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Pinterest에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Pinterest에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the M18 level이며 연간 총 보상은 $1,154,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Pinterest에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $248,750입니다.

기타 리소스