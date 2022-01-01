회사 디렉토리
Dropbox
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Dropbox 급여

Dropbox의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $85,576부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $884,238까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Dropbox. 마지막 업데이트: 9/10/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 디자이너
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

인터랙션 디자이너

UX 디자이너

프로덕트 매니저
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
소프트웨어 엔지니어링 매니저
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
데이터 사이언티스트
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
마케팅
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
테크니컬 프로그램 매니저
IC3 $253K
IC4 $314K
리크루터
IC3 $154K
IC4 $212K
UX 리서처
Median $240K
프로덕트 디자인 매니저
Median $426K
프로그램 매니저
Median $157K
영업
Median $180K
솔루션 아키텍트
Median $171K

데이터 아키텍트

클라우드 보안 아키텍트

행정 어시스턴트
$104K
비즈니스 오퍼레이션
$191K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$151K
비즈니스 애널리스트
$198K
사업 개발
$428K
참모총장
$111K
기업 개발
$134K
고객 서비스
$85.6K
데이터 애널리스트
$197K
데이터 사이언스 매니저
$667K
재무 애널리스트
$96.5K
그래픽 디자이너
$222K
하드웨어 엔지니어
$308K
인사
$343K
정보기술자 (IT)
$145K
법무
$196K
마케팅 오퍼레이션
$180K
파트너 매니저
$98.6K
세일즈 엔지니어
$365K
사이버보안 애널리스트
$319K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Dropbox에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

Dropbox에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the M6 level이며 연간 총 보상은 $884,238입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Dropbox에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $242,822입니다.

추천 채용공고

    Dropbox의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스