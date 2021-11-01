회사 디렉토리
monday.com 급여

monday.com의 급여는 최저 고객 서비스 오퍼레이션 연간 총 보상 $64,675부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $211,393까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: monday.com. 마지막 업데이트: 9/16/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $145K
고객 서비스
$86.6K

고객 서비스 오퍼레이션
$64.7K
고객 성공
$85.6K
데이터 애널리스트
$83.7K
인사
$106K
프로덕트 디자이너
$90.2K
프로젝트 매니저
$136K
세일즈 엔지니어
$127K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$211K
솔루션 아키텍트
$118K
토탈 리워드
$79.1K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

monday.com에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at monday.com is 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

