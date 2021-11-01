변경
monday.com
여기서 근무하시나요?
회사 정보 관리하기
개요
급여
복리후생
채용공고
신규
채팅
monday.com 복리후생
복리후생 추가
비교
총 예상 가치: $1,095
보험, 건강 및 웰빙
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Disability Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Paternity Leave
Maternity Leave
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
주거
Remote Work
Adoption Assistance
Fertility Assistance
재정 및 퇴직
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
혜택 및 할인
Employee Discount
Learning and Development
기타
Pet Friendly Workplace
