monday.com 복리후생

총 예상 가치: $1,095

보험, 건강 및 웰빙
  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Disability Insurance

  • Life Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • Gym / Wellness Reimbursement

    • 주거
  • Remote Work

  • Adoption Assistance

  • Fertility Assistance

    • 재정 및 퇴직
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 혜택 및 할인
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • 기타
  • Pet Friendly Workplace

