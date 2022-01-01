회사 디렉토리
Fidelity Investments
Fidelity Investments 급여

Fidelity Investments의 급여는 최저 인사 연간 총 보상 $7,960부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $446,667까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Fidelity Investments. 마지막 업데이트: 9/5/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

모바일 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

크립토 엔지니어

시스템 엔지니어

데이터 사이언티스트
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
프로덕트 매니저
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
비즈니스 애널리스트
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
정보기술자 (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
솔루션 아키텍트
L6 $166K
L7 $233K

데이터 아키텍트

클라우드 아키텍트

Cloud Security Architect

재무 애널리스트
L3 $69.6K
L6 $138K
고객 서비스
Median $60K
프로덕트 디자이너
L4 $105K
L5 $140K

UX 디자이너

데이터 애널리스트
L3 $73.3K
L4 $87.4K
경영 컨설턴트
Median $160K
프로젝트 매니저
Median $163K
데이터 사이언스 매니저
Median $250K
마케팅
Median $155K
프로그램 매니저
Median $192K
사이버보안 애널리스트
Median $138K
영업
Median $96K
UX 리서처
Median $240K
보험계리사
Median $135K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $98K
벤처 캐피탈리스트
Median $185K

프린시펄

회계사
$102K

기술회계사

행정 어시스턴트
$60.2K
비즈니스 오퍼레이션
$69.2K
전기 엔지니어
$398K
인사
$8K
프로덕트 디자인 매니저
$234K
리크루터
$70.4K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Fidelity Investments에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Fidelity Investments에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the L9|VP Software Engineering level이며 연간 총 보상은 $446,667입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Fidelity Investments에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $157,072입니다.

