Bosch Global 하드웨어 엔지니어 급여

Bosch Global의 하드웨어 엔지니어 보상 in Germany은 EG12 year당 €81.2K부터 EG16 year당 €99.1K까지입니다. year별 중간 보상 in Germany 패키지는 총 €100K입니다. Bosch Global의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
