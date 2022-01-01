회사 디렉토리
Celonis
Celonis 급여

Celonis의 급여는 최저 비즈니스 애널리스트 연간 총 보상 $42,346부터 최고 인사 $205,800까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Celonis. 마지막 업데이트: 9/10/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $150K
세일즈 엔지니어
Median $170K

비즈니스 애널리스트
Median $42.3K
경영 컨설턴트
Median $200K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $178K
프로덕트 디자이너
Median $94.3K
고객 서비스
$181K
고객 성공
$201K
데이터 사이언스 매니저
$89.5K
데이터 사이언티스트
$89.1K
재무 애널리스트
$63.8K
인사
$206K
마케팅
$88.6K
마케팅 오퍼레이션
$90.5K
파트너 매니저
$131K
프로그램 매니저
$164K
프로젝트 매니저
$159K
영업
$115K
솔루션 아키텍트
$94.5K

데이터 아키텍트

테크니컬 프로그램 매니저
$201K
Celonis에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

Celonis에서 보고된 최고 급여 직무는 인사 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $205,800입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Celonis에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $125,214입니다.

기타 리소스