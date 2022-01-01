회사 디렉토리
Blink Health 급여

Blink Health의 급여는 최저 소프트웨어 엔지니어 연간 총 보상 $35,529부터 최고 데이터 사이언스 매니저 $504,161까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Blink Health. 마지막 업데이트: 10/10/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
IC4 $35.5K
IC5 $77K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $235K
비즈니스 애널리스트
$189K

데이터 사이언스 매니저
$504K
데이터 사이언티스트
Median $150K
프로덕트 디자이너
Median $165K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $275K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Blink Health에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Blink Health is 데이터 사이언스 매니저 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $504,161. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blink Health is $177,025.

