Rally Health
Rally Health 연봉

Rally Health의 급여 범위는 하위 끝에서 인사 에 대한 연간 총 보상 $89,445에서 상위 끝에서 데이터 과학자 에 대한 $321,300까지입니다. 마지막 업데이트: 8/20/2025

$160K

데이터 과학자
$321K
인사
$89.4K
제품 디자이너
Median $153K

제품 관리자
Median $210K
채용 담당자
$156K
소프트웨어 엔지니어링 관리자
Median $305K
기술 프로그램 관리자
$219K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Rally Health에서 Options는 4년 베스팅 일정에 따릅니다:

  • 25% 의 베스팅 기간 1st- (12.50% 반기별)

  • 25% 의 베스팅 기간 2nd- (12.50% 반기별)

  • 25% 의 베스팅 기간 3rd- (12.50% 반기별)

  • 25% 의 베스팅 기간 4th- (12.50% 반기별)

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Rally Health is 데이터 과학자 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

