AppLovin 소프트웨어 엔지니어 급여

AppLovin의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 Software Engineer 2 year당 $242K부터 Staff Software Engineer year당 $574K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $350K입니다. AppLovin의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
100%
년 1
AppLovin에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:
100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 분기별)
