Disney 급여

Disney의 급여는 최저 행정 어시스턴트 연간 총 보상 $50,250부터 최고 프로덕트 매니저 $477,667까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Disney. 마지막 업데이트: 9/3/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

웹 개발자

프로덕트 매니저
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
프로덕트 디자이너
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX 디자이너

소프트웨어 엔지니어링 매니저
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
재무 애널리스트
Median $109K
데이터 사이언티스트
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
데이터 애널리스트
Median $120K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $180K
프로젝트 매니저
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
비즈니스 애널리스트
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
사이버보안 애널리스트
Median $158K
영업
Median $99.5K

어카운트 매니저

데이터 사이언스 매니저
Median $400K
프로그램 매니저
Median $180K
프로덕트 디자인 매니저
Median $328K
솔루션 아키텍트
Median $416K

데이터 아키텍트

Cloud Security Architect

UX 리서처
Median $158K
고객 서비스
Median $60K
인사
Median $140K
회계사
Median $85K

기술회계사

사업 개발
Median $165K
정보기술자 (IT)
Median $178K
마케팅 오퍼레이션
Median $150K
리크루터
Median $115K
행정 어시스턴트
$50.3K
비즈니스 오퍼레이션
$296K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$53.6K
제어 엔지니어
$93.5K
기업 개발
$226K
그래픽 디자이너
$90.5K
하드웨어 엔지니어
$85.6K
법무
Median $266K
경영 컨설턴트
$86.2K
마케팅
$209K

제품 마케팅 매니저

토탈 리워드
$148K
벤처 캐피탈리스트
$95.9K

애널리스트

원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Disney에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

33%

1

33%

2

34%

3

주식 유형
RSU

Disney에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (16.50% 반년별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (16.50% 반년별)

  • 34% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (17.00% 반년별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Disney에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

Disney에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 매니저 at the P7 level이며 연간 총 보상은 $477,667입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Disney에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $158,000입니다.

