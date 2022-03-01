회사 디렉토리
Angi
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Angi 급여

Angi의 급여는 최저 영업 연간 총 보상 $49,750부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $280,812까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Angi. 마지막 업데이트: 8/29/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $195K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
데이터 사이언티스트
Median $207K
프로덕트 디자이너
Median $138K
리크루터
Median $130K
행정 어시스턴트
$112K
비즈니스 애널리스트
$167K
재무 애널리스트
$169K
인사
$130K
마케팅
$78.6K
영업
$49.8K
UX 리서처
$184K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Angi에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Angi is 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

추천 채용공고

    Angi의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스