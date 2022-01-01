회사 디렉토리
Anaplan
Anaplan 급여

Anaplan의 급여는 최저 리크루터 연간 총 보상 $73,630부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $346,725까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Anaplan. 마지막 업데이트: 8/31/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

솔루션 아키텍트
Median $168K
프로덕트 매니저
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

인사
Median $344K
영업
Median $250K
비즈니스 애널리스트
$262K
고객 서비스
$98.5K
고객 성공
$281K
데이터 사이언티스트
$116K
정보기술자 (IT)
$138K
마케팅 오퍼레이션
$89.2K
프로덕트 디자이너
$270K
프로젝트 매니저
$154K
리크루터
$73.6K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$347K
테크니컬 프로그램 매니저
$239K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Anaplan에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

Anaplan에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $346,725입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Anaplan에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $156,545입니다.

