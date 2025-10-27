회사 디렉토리
3M
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
3M 테크니컬 프로그램 매니저 급여

3M의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025

평균 총 보상

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
일반적인 범위
가능한 범위
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
일반적인 범위
가능한 범위

Don't get lowballed

베스팅 일정

0%

1

0%

2

100 %

3

주식 유형
RSU + Options

3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (0.00% 연별)

  • 0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (0.00% 연별)

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (100.00% 연별)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU + Options

3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



자주 묻는 질문

3M in Costa Rica의 테크니컬 프로그램 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CRC 40,031,074입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
3M의 테크니컬 프로그램 매니저 직무 in Costa Rica에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CRC 28,642,924입니다.

