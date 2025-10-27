회사 디렉토리
3M
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 프로덕트 매니저

  • 모든 프로덕트 매니저 급여

3M 프로덕트 매니저 급여

3M의 프로덕트 매니저 보상 in India은 T3 기준 year당 ₹8.16M입니다. 3M의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025

평균 총 보상

₹1.72M - ₹2.01M
India
일반적인 범위
가능한 범위
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
일반적인 범위
가능한 범위
평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
보기 2 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

베스팅 일정

0%

1

0%

2

100 %

3

주식 유형
RSU + Options

3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (0.00% 연별)

  • 0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (0.00% 연별)

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (100.00% 연별)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU + Options

3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 프로덕트 매니저 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

3M in India의 프로덕트 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹8,159,106입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
3M의 프로덕트 매니저 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹1,496,373입니다.

추천 채용공고

    3M의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스