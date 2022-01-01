企業一覧
Relativity
Relativity 給与

Relativityの給与は下位のソフトウェアエンジニアの年間総報酬$102,060から上位のビジネスオペレーションの$298,500の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Relativity. 最終更新日： 10/25/2025

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
Median $140K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $210K

プロダクトデザイナー
Median $119K
ビジネスオペレーション
$299K
データサイエンスマネージャー
$217K
データサイエンティスト
$147K
マーケティング
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UXリサーチャー
$110K
権利確定スケジュール

5%

1

15%

2

30%

3

50%

4

株式種別
Options

Relativityでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 5% 権利確定時期： 1st- (5.00% 年次)

  • 15% 権利確定時期： 2nd- (15.00% 年次)

  • 30% 権利確定時期： 3rd- (30.00% 年次)

  • 50% 権利確定時期： 4th- (50.00% 年次)

よくある質問

Relativityで報告されている最高給与の職種はビジネスオペレーション at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$298,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Relativityで報告されている年間総報酬の中央値は$147,131です。

