企業一覧
Relativity
Relativity 福利厚生

保険・健康・ウェルネス
  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Disability Insurance

  • Life Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Paternity Leave

    12 weeks

  • Maternity Leave

    12 weeks

  • Sick Time

    • 住宅関連
  • Housing Stipend

  • Remote Work

    • 金融・退職金制度
  • Flexible Spending Account (FSA)

    • 特典・割引
  • Learning and Development

