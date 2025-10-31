企業一覧
inDriver
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

inDriver ソフトウェアエンジニア 給与

inDriverのソフトウェアエンジニア報酬 in Cyprusパッケージの中央値はyearあたり€66.6Kです。 inDriverの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025

年収中央値
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
年収総額
€66.6K
レベル
Senior
基本給
€66.6K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€0
在籍年数
5 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは inDriver?
インターンシップ給与

含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア

よくある質問

inDriver in Cyprusのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€83,770です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
inDriverのソフトウェアエンジニア職種 in Cyprusで報告されている年間総報酬の中央値は€65,536です。

