GovTech ソリューションアーキテクト 給与

GovTechのソリューションアーキテクト総報酬 in Singaporeの平均はyearあたりSGD 112KからSGD 160Kの範囲です。 GovTechの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/26/2025

平均総報酬

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
一般的な範囲
想定される範囲
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
一般的な範囲
想定される範囲

SGD 211K

Data Architect

よくある質問

GovTech in Singaporeのソリューションアーキテクトで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬SGD 159,685です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
GovTechのソリューションアーキテクト職種 in Singaporeで報告されている年間総報酬の中央値はSGD 112,320です。

