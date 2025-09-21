F5 Networks カスタマーサービス 給与

F5 Networksのカスタマーサービス総報酬 in Netherlandsの平均はyearあたり€79.1Kから€111Kの範囲です。 F5 Networksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025
平均総報酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
F5 Networksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)