Dropbox 給与

Dropboxの給与は下位のカスタマーサービスの年間総報酬$85,576から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$884,238の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Dropbox. 最終更新日： 9/10/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

セキュリティソフトウェアエンジニア

プロダクトデザイナー
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

インタラクションデザイナー

UXデザイナー

プロダクトマネージャー
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
データサイエンティスト
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
マーケティング
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
テクニカルプログラムマネージャー
IC3 $253K
IC4 $314K
リクルーター
IC3 $154K
IC4 $212K
UXリサーチャー
Median $240K
プロダクトデザインマネージャー
Median $426K
プログラムマネージャー
Median $157K
セールス
Median $180K
ソリューションアーキテクト
Median $171K

データアーキテクト

クラウドセキュリティアーキテクト

アドミニストレイティブアシスタント
$104K
ビジネスオペレーション
$191K
ビジネスオペレーションマネージャー
$151K
ビジネスアナリスト
$198K
ビジネスデベロップメント
$428K
チーフオブスタッフ
$111K
コーポレートデベロップメント
$134K
カスタマーサービス
$85.6K
データアナリスト
$197K
データサイエンスマネージャー
$667K
ファイナンシャルアナリスト
$96.5K
グラフィックデザイナー
$222K
ハードウェアエンジニア
$308K
ヒューマンリソース
$343K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$145K
リーガル
$196K
マーケティングオペレーション
$180K
パートナーマネージャー
$98.6K
セールスエンジニア
$365K
サイバーセキュリティアナリスト
$319K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Dropboxでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

よくある質問

Dropboxで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the M6 levelで、年間総報酬は$884,238です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Dropboxで報告されている年間総報酬の中央値は$242,822です。

