Bosch Global ハードウェアエンジニア 給与

Bosch Globalのハードウェアエンジニア報酬 in GermanyはEG12のyearあたり€81.2KからEG16のyearあたり€99.1Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Germanyパッケージ総額は€100Kです。 Bosch Globalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***