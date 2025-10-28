企業一覧
AppLovin
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

AppLovin ソフトウェアエンジニア 給与

AppLovinのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineer 2のyearあたり$242KからStaff Software Engineerのyearあたり$574Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$350Kです。 AppLovinの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer 1
(エントリーレベル)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

100%

1

株式種別
RSU

AppLovinでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 100% 権利確定時期： 1st- (25.00% 四半期)



含まれる職種

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

AppLovin in United Statesのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$590,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AppLovinのソフトウェアエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$319,500です。

その他のリソース