AppLovin ソフトウェアエンジニア 給与

AppLovinのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineer 2のyearあたり$242KからStaff Software Engineerのyearあたり$574Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$350Kです。 AppLovinの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
100%
年 1
AppLovinでは、RSUsは1年の権利確定スケジュールが適用されます：
100% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 四半期)