Disney 給与

Disneyの給与は下位のアドミニストレイティブアシスタントの年間総報酬$50,250から上位のプロダクトマネージャーの$477,667の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Disney. 最終更新日： 9/3/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

セキュリティソフトウェアエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

ウェブデベロッパー

プロダクトマネージャー
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
プロダクトデザイナー
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UXデザイナー

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
ファイナンシャルアナリスト
Median $109K
データサイエンティスト
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
データアナリスト
Median $120K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $180K
プロジェクトマネージャー
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
ビジネスアナリスト
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
サイバーセキュリティアナリスト
Median $158K
セールス
Median $99.5K

アカウントマネジャー

データサイエンスマネージャー
Median $400K
プログラムマネージャー
Median $180K
プロダクトデザインマネージャー
Median $328K
ソリューションアーキテクト
Median $416K

データアーキテクト

Cloud Security Architect

UXリサーチャー
Median $158K
カスタマーサービス
Median $60K
ヒューマンリソース
Median $140K
アカウンタント
Median $85K

テクニカルアカウンタント

ビジネスデベロップメント
Median $165K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $178K
マーケティングオペレーション
Median $150K
リクルーター
Median $115K
アドミニストレイティブアシスタント
$50.3K
ビジネスオペレーション
$296K
ビジネスオペレーションマネージャー
$53.6K
コントロールエンジニア
$93.5K
コーポレートデベロップメント
$226K
グラフィックデザイナー
$90.5K
ハードウェアエンジニア
$85.6K
リーガル
Median $266K
マネジメントコンサルタント
$86.2K
マーケティング
$209K

プロダクトマーケティングマネジャー

トータルリワード
$148K
ベンチャーキャピタリスト
$95.9K

アナリスト

権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Disneyでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

33%

1

33%

2

34%

3

株式種別
RSU

Disneyでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (16.50% 半年)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (16.50% 半年)

  • 34% 権利確定時期： 3rd- (17.00% 半年)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Disneyでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

よくある質問

Disneyで報告されている最高給与の職種はプロダクトマネージャー at the P7 levelで、年間総報酬は$477,667です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Disneyで報告されている年間総報酬の中央値は$158,000です。

