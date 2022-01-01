Zocdoc Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Zocdoc varia da $70,350 in retribuzione totale all'anno per un Customer Success nella fascia bassa fino a $225,750 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Zocdoc. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Ingegnere Software Full-Stack

Marketing
Median $200K
Manager di Ingegneria del Software
Median $226K

Data Scientist
Median $168K
Customer Success
$70.4K
Designer di Prodotto
$201K
Manager di Prodotto
$173K
Manager di Progetto
$136K
Recruiter
$142K
Vendite
$109K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Zocdoc, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

The highest paying role reported at Zocdoc is Manager di Ingegneria del Software with a yearly total compensation of $225,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zocdoc is $168,000.

