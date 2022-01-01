Collective Health Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Collective Health varia da $65,325 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $502,500 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Collective Health. Ultimo aggiornamento: 10/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $195K
Manager di Prodotto
Median $138K
Manager di Ingegneria del Software
Median $250K

Manager di Operazioni di Business
$97.5K
Analista di Business
$65.3K
Analista di Dati
$88.4K
Data Scientist
$124K
Analista Finanziario
$149K
Designer di Prodotto
$170K
Vendite
$503K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Collective Health, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Collective Health è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $502,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Collective Health è $143,625.

