Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Xoriant ammonta a ₹1.72M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xoriant. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Totale annuo
₹1.72M
Livello
L2
Base
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Xoriant?
Ultimi invii di stipendi
Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Xoriant in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,421,889. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xoriant per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹1,722,090.

