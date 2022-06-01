Directory Aziendale
3Pillar Global
3Pillar Global Stipendi

Lo stipendio di 3Pillar Global varia da $46,892 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto in Mexico nella fascia bassa fino a $217,905 per un Customer Success in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di 3Pillar Global. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $47.9K

Ingegnere Software Full-Stack

Customer Success
$218K
Designer di Prodotto
$164K

Manager di Prodotto
$46.9K
Manager di Progetto
$51.1K
Vendite
$80.4K
Manager di Ingegneria del Software
$60.4K
Manager di Programma Tecnico
$107K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in 3Pillar Global è Customer Success at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $217,905. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in 3Pillar Global è $70,384.

