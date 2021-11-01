Directory Aziendale
VTB
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

VTB Stipendi

Lo stipendio di VTB varia da $23,780 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $165,340 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di VTB. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $41.3K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

Data Scientist
Median $32.8K
Architetto di Soluzioni
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Designer di Prodotto
Median $44.9K
Manager di Progetto
Median $40.3K
Analista di Business
Median $41.1K
Manager di Prodotto
Median $54K
Analista di Dati
$23.8K
Analista Finanziario
$44.9K
Risorse Umane
$89.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Vendite
$34.1K
Manager di Programma Tecnico
$128K
Venture Capitalist
$117K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Най-високо платената позиция в VTB е Tecnologo dell'Informazione (IT) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $165,340. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VTB е $44,919.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per VTB

Aziende Correlate

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse