La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso VMware varia da $155K per year per P1 a $601K per year per Senior Staff Engineer. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $255K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)
