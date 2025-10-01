Directory Aziendale
VMware
VMware Ingegnere del Software Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso VMware varia da $155K per year per P1 a $601K per year per Senior Staff Engineer. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $255K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
P1(Livello Base)
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
P2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
P3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
P4
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere di Sistemi

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at VMware in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $600,714. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Ingegnere del Software role in San Francisco Bay Area is $220,000.

