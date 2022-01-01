Directory Aziendale
LivePerson
LivePerson Stipendi

Lo stipendio di LivePerson varia da $24,097 in retribuzione totale all'anno per un Assistente Amministrativo nella fascia bassa fino a $402,000 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di LivePerson. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $86.9K
Manager di Ingegneria del Software
Median $184K
Manager di Programma Tecnico
Median $400K

Designer di Prodotto
Median $132K
Assistente Amministrativo
$24.1K
Analista di Business
$54.8K
Servizio Clienti
$137K
Analista di Dati
$62.4K
Manager di Data Science
$235K
Data Scientist
Median $142K
Risorse Umane
$143K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$252K
Marketing
$120K
Manager di Prodotto
$132K
Manager di Programma
$201K
Manager di Progetto
$402K
Recruiter
$166K
Architetto di Soluzioni
$135K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in LivePerson è Manager di Progetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $402,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in LivePerson è $139,395.

