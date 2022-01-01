Upgrade Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Upgrade varia da $54,880 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $211,050 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Upgrade. Ultimo aggiornamento: 11/16/2025

Ingegnere del Software
Median $143K
Manager di Prodotto
Median $207K
Data Scientist
Median $116K

Analista di Business
$54.9K
Analista di Dati
$90.5K
Analista Finanziario
$88.2K
Risorse Umane
$79.7K
Designer di Prodotto
$129K
Recruiter
$95.6K
Manager di Ingegneria del Software
$211K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Tipo di Azioni
RSU

In Upgrade, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Upgrade è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $211,050. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Upgrade è $105,800.

Altre Risorse