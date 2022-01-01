Directory Aziendale
Treasure Data
Treasure Data Stipendi

Lo stipendio di Treasure Data varia da $75,750 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma Tecnico nella fascia bassa fino a $225,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Treasure Data. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Ingegnere del Software
Median $195K
Manager di Prodotto
Median $225K
Analista di Dati
$81.6K

Data Scientist
$111K
Marketing
$222K
Designer di Prodotto
$145K
Vendite
$205K
Ingegnere di Vendita
$102K
Manager di Ingegneria del Software
$208K
Architetto di Soluzioni
$121K
Technical Account Manager
$173K
Manager di Programma Tecnico
$75.7K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Treasure Data è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $225,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Treasure Data è $159,293.

