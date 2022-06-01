Directory Aziendale
STR
STR Stipendi

Lo stipendio di STR varia da $143,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $205,774 per un Manager di Progetto nella fascia alta.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingegnere del Software
Median $145K

Ricercatore Scientifico

Data Scientist
Median $160K
Ingegnere Meccanico
Median $143K

Manager di Progetto
$206K
Architetto di Soluzioni
$196K

Cloud Security Architect

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in STR è Manager di Progetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $205,774. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in STR è $160,000.

