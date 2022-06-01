Directory Aziendale
StoneX Group
StoneX Group Stipendi

Lo stipendio di StoneX Group varia da $29,711 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist in India nella fascia bassa fino a $208,950 per un Operazioni di Marketing in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di StoneX Group. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Ingegnere del Software
Median $142K

Ingegnere Software Full-Stack

Contabile
$52.3K
Analista di Business
$41.6K

Data Scientist
$29.7K
Operazioni di Marketing
$209K
Designer di Prodotto
$58.3K
Manager di Prodotto
$206K
Vendite
$139K
Manager di Ingegneria del Software
$196K
Architetto di Soluzioni
$119K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in StoneX Group è Operazioni di Marketing at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $208,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in StoneX Group è $128,972.

