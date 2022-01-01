Directory Aziendale
Paytm
Paytm Stipendi

Lo stipendio di Paytm varia da $12,631 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter nella fascia bassa fino a $201,000 per un Sviluppo Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Paytm. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Ingegnere del Software
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Sicurezza

Ingegnere DevOps

Manager di Prodotto
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manager di Ingegneria del Software
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Data Scientist
Median $45.8K
Analista di Business
Median $31.4K
Designer di Prodotto
Median $23.2K
Recruiter
Median $12.6K
Manager di Programma Tecnico
Median $38.8K
Sviluppo Business
$201K
Manager di Data Science
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Manager di Design di Prodotto
$30K
Manager di Programma
$42K
Manager di Progetto
$29K
Vendite
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Calendario di Maturazione

10%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

25%

ANNO 4

25%

ANNO 5

Tipo di Azioni
Options

In Paytm, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 5th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Paytm, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Paytm è Sviluppo Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Paytm è $40,890.

