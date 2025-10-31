Directory Aziendale
Stockly
Stockly Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in France mediano presso Stockly ammonta a €55.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Stockly. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Stockly
Software Engineer
Paris, IL, France
Totale annuo
€55.4K
Livello
hidden
Base
€55.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
0-1 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Stockly?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Stockly in France raggiunge una retribuzione totale annua di €66,482. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Stockly per il ruolo Ingegnere del Software in France è €55,350.

