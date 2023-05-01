Directory Aziendale
Spirit Airlines
Spirit Airlines Stipendi

Lo stipendio di Spirit Airlines varia da $91,800 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $143,100 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Spirit Airlines. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Manager di Prodotto
Median $143K
Analista di Dati
$91.8K
Manager di Progetto
$124K

Ingegnere del Software
Median $100K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Spirit Airlines è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $143,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Spirit Airlines è $111,908.

Altre Risorse