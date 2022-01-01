Directory Aziendale
Shipt
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Shipt Stipendi

Lo stipendio di Shipt varia da $41,078 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $362,875 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shipt. Ultimo aggiornamento: 9/18/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Ingegnere Software Backend

Data Scientist
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Manager di Prodotto
Median $147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer di Prodotto
Median $110K

UX Designer

Manager di Ingegneria del Software
Median $195K
Contabile
$128K
Analista di Business
$76.9K
Servizio Clienti
$41.1K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $88.2K
Manager di Design di Prodotto
$201K
Manager di Programma
$167K
Analista di Cybersecurity
Median $170K
Architetto di Soluzioni
$99.1K
Manager di Programma Tecnico
$121K
UX Researcher
$162K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shipt è Data Scientist at the L5 level con una retribuzione totale annua di $362,875. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shipt è $152,898.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Shipt

Aziende Correlate

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse