Directory Aziendale
Riot Games
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Video Game

Riot Games Ingegnere Software Video Game Stipendi

La retribuzione Ingegnere Software Video Game in United States presso Riot Games varia da $141K per year per P1 a $371K per year per P5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $247K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Riot Games. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Livello Base)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Riot Games?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Video Game in Riot Games in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $370,510. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Riot Games per il ruolo Ingegnere Software Video Game in United States è $235,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Riot Games

Aziende Correlate

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse