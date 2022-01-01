Epic Games Stipendi

Lo stipendio di Epic Games varia da $52,260 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $445,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Epic Games. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025
In Epic Games, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
