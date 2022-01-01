Directory Aziendale
Epic Games
Epic Games Stipendi

Lo stipendio di Epic Games varia da $52,260 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $445,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Epic Games. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingegnere del Software
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Videogiochi

Manager di Prodotto
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Manager di Ingegneria del Software
Median $400K
Project Manager
Median $205K
Architetto delle Soluzioni
Median $238K
Contabile
$76.4K
Analista di Business
$191K
Manager di Data Science
$288K
Data Scientist
$161K
Analista Finanziario
$281K
Risorse Umane
$88K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$67.6K
Operazioni Marketing
$147K
Designer di Prodotto
$68.6K
Manager di Design di Prodotto
$193K
Manager di Programma
$151K
Recruiter
$77.4K
Vendite
$52.3K
Analista di Cybersecurity
$80.6K
Manager di Programma Tecnico
$166K
Trust and Safety
$137K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
Options

In Epic Games, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Epic Games è Manager di Prodotto at the L5 level con una retribuzione totale annua di $445,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Epic Games è $166,165.

Altre Risorse

